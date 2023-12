Politano espulso in Roma-Napoli, cosa è successo? La reazione su Zalewski e le proteste Mazzarri

Politano finisce Roma-Napoli in anticipo per un rosso diretto. Il cartellino è arrivato al 66', quando l'attaccante esterno è stato atterrato da Zalewski durante uno dei tanti duelli tra i due. Il motivo della decisione di Colombo? Presto detto: una reazione da parte dell'ex Inter che non ha gradito la foga del numero 59 che lo ha atterrato. Il suo comportamento, però, ha superato i limiti secondo il direttore di gara che non ci ha pensato su due volte. Il suo provvedimento non è piaciuto alla panchina azzurra che ha protestato platealmente per la decisione, con Mazzarri che ha criticato ampiamente il fischietto di Como. Il Napoli, però, ha concluso la partita in 9 uomini a causa dell'espulsione nel finale di Osimhen. L'attaccante nigeriano è stato punito con un secondo giallo a causa di un fallo su El Shaarawy che ha scatenato le sue polemiche.

