Renato Sanches escluso da Roma-Napoli: non è neanche in panchina

Renato Sanches non è neanche in panchina in Roma-Napoli. La diciassettesima giornata di Serie A vede le due squadre affrontarsi in uni scontro diretto allo Stadio Olimpico, ma a questo non prenderà parte il centrocampista portoghese. Come riporta Dazn, il centrocampista ha accusato una sindrome influenzale e per questo motivo Mourinho ha deciso di lasciarlo fuori. La scelta arriva dopo la partita con il Bologna, in cu l'ex Paris Saint-Germain ha giocato circa 15 minuti prima di lasciare il campo per un cambio tattico dello Special One. Per quella decisione l'allenatore della Roma ha chiesto scusa, ma intanto è arrivata un'altra eslcusione che aggiunge sempre più dubbi sul futuro dell'ex Bayern Monaco.

