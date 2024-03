Mourinho in MotoGp, sventolerà la bandiera a scacchi a Portimao

Domani comincia il secondo Gran Premio della stagione di MotoGp, con le due ruote che si sfideranno sul circuito di Portimao in Portogallo. I protagonisti della serata non saranno solo gli atleti in pista o le moto che guideranno, ma ce ne sarà un altro speciale: José Mourinho. Secondo quanto riporta la testata GpOne.com, l'ex allenatore della Roma è stato incaricato di sventolare la bandiera a scacchi all'arrivo del vincitore, decretando così la fine della corsa sul circuito dell'Algarve.

L'addio alla Roma

Mourinho ha lasciato la Roma il 16 gennaio 2024 dopo essere stato esonerato dalla società. Gli ultimi risultati della squadra non erano stati all'altezza delle aspettative e i Friedkin hanno deciso di cambiare la guida della rosa, affidando la panchina a De Rossi. In questi ultimi giorni, lo Special One si era fatto vedere al grande pubblico dei motori venendo inquadrato dalle telecamere al Gp di Jeddah di Formula 1.