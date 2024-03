Mourinho al MotoGp: «Pronto a tornare in panchina, aperto anche al Portogallo»

Attualmente senza squadra, José Mourinho si dice pronto a riprendere le redini di un club già questa estate, e non esclude destinazioni portoghesi. L'ex tecnico della Roma ha condiviso i suoi pensieri sul futuro mentre si trovava a Portimao per il, il secondo appuntamento della stagione del motomondiale. Durante la visita, Mourinho ha fatto tappa ai box della Ducati per un saluto ai piloti Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, nonché ai fratelli Marc e Alex Marquez.