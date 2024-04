Mourinho in tribuna per Fulham-Liverpool insieme a Montella, ritorno in Inghilterra per l'ex allenatore giallorosso?

In occasione del match di Premier League tra Fulham e Liverpool, è stato avvistato in tribuna lo Special One José Mourinho. L'ex allenatore della Roma si è recato al Craven Cottage per assistere alla partita dei ragazzi di Jurgen Kloop, reduci dall'eliminazione in Europa League contro l'Atalanta.

Di recente l'allenatore portoghese era stato visto anche in occasione del Gran Premio di Formula 1. Un periodo di relax per Mourinho e di attesa, in vista dell'estate dove valuterà le proposte sul piatto per scegliere la sua prossima destinazione. In occasione del match tra Fulham e Liverpool l'ex allenatore giallorosso è stato avvistato con Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma e attuale commissario tecnico della Turchia.

Anche sul profilo X ufficiale della Premier League è apparsa la foto che ritrae i due allenatori uno accanto all'altro.

Look who's in attendance at Craven Cottage 👀



It's good to see you, Jose Mourinho 👋 pic.twitter.com/Oib90nFNGt — Premier League (@premierleague) April 21, 2024