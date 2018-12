Roma-Genoa: 2-2 La Diretta Pari di Kluivert

È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato lontano da Marassi dopo l'1-1 casalingo con la SPAL. La squadra di Di Francesco cerca l'immediato riscatto dopo il pareggio di Cagliari e le conseguenti feroci polemiche e vuole i tre punti per non vedere dilatarsi troppo la distanza con le prime posizioni di classifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Cengiz Under, Zaniolo, Kluivert. In panchina: Mirante, Fuzato, Marcano, Santon, Karsdorp, Pastore, De Rossi, Coric, Marcucci, Schick, Perotti. Allenatore: Di Francesco.

GENOA CFC (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. In panchina: Marchetti, Russo, Spolli, Lisandro Lopez, Pereira, Rolon, Omeonga, Veloso, Medeiros, Pandev, Dalmonte, Favilli. Allenatore: Prandelli.

Ultimo aggiornamento: 21:24

