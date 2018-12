Olsen: incubo Goicoehea e DiFra ricorda Garcia

Sembrava proprio quel Roma-Cagliari: errore di Goicoehea, sconfitta ed esonero di Zeman. Ammutinamento. Stavolta papera di Olsen, vittoria della disperazione, quindi quasi ammutinamento. Invece, questo Roma-Genoa è come quel Roma-Genoa di Garcia, ovvero vittoria stiracchiata per 2-1 con esonero ritardato di qualche settimana, dopo il pari con il Milan. La Roma, che perda o che vinca, appare una squadra a pezzi, priva di contenuti. Il successo fa respirare un po’ Di Francesco, ma non lo lascia immune da decisioni drastiche. Nell’occasione Garcia si è aspettato, poi i dirigenti si sono pentiti; chissà se stavolta succederà la stessa cosa? In queste ore il presidente Pallotta vedrà Monchi, che come noto cerca di difendere la sua scelta, la sua squadra, ma il presidente dovrà valutare tutto: se questo è un gruppo che può ripartire e chi è a disposizione per dargli una cura. Decisione difficile, con tre punti in più sulle spalle. Meglio di niente.

