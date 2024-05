Monza-Lazio: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Lazio si prepara per scendere in campo contro il Monza sabato pomeriggio. I biancocelesti arrivano dalla vittoria contro il Verona maturata grazie alla rete dell'ex Mattia Zaccagni. L'attaccante esterno ha deciso una partita difficile, con i gialloblù che erano alla ricerca di punti per salvarsi. Discorso diverso, invece, per i brianzoli che hanno praticamente la salvezza in tasca da diverso tempo. Le prossime partite, quindi, non hanno grande pso per Colpani e compagni che giocheranno senza pressione. Nell'ultimo match, i biancorossi hanno pareggiato al 96' contro il Lecce grazie al rigore allo scadere di Pessina.

