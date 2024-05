Sassuolo-Inter: dove vederla in streaming, orario e probabili formazioni

Trentacinquesima giornata di Serie A che vede il Sassuolo ospitarei campioni dell'Inter. I nerazzurri hanno vinto il campionato nel derby contro il Milan e dopo la gara con il Torino c'è stata la festa per la città col pullman scoperto. Ha fatto discutere soprattutto i tifosi rossoneri l'atteggiamento di Denzel Dumfries che ha alzato uno strisicone mentre tiene al guinzaglio Theo Hernandez. Il gesto ha scatenato polemiche, con l'esterno destro che ha chiesto scusa. Se i nerazzurri si godono la vittoria del titolo, dall'altra parte il Sassuolo è in cerca di punti per evitare la retrocessione.

