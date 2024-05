Roma, gambizzato un meccanico di 45 anni a Monte Migliore: indagano i Carabinieri

Spari a Roma ieri sera. Un uomo di 45 anni, meccanicogià noto alle forze dell'ordine, è stata gambizzato in zona Monte Migliore. Poco dopo la mezzanotte, si è recato al pronto soccorso della clinica Sant'Anna di Pomezia, accompagnato dal fratello, con una ferita da arma da fuoco alla gamba. Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pomezia che ora indagano sull'accaduto. Dopo le prime cure, anche se non in pericolo di vita, l'uomo è stato trasferito presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Del caso è stata informata la Procura della Repubblica che dirige le indagini tese a chiarire la dinamica e gli autori dei fatti.

