Inter, Dumfries si scusa per lo striscione contro Theo Hernandez: «È stato un errore»

Denzel Dumfries chiede scusa per lo striscione alzato durante la festa scudetto dell'Inter. Mentre il pullman scoperto girava per le strade di Milano, l'esterno olandese aveva preso uno stendardo passatogli dai tifosi. Su questo era raffigurato lui mentre teneva al guinzaglio Theo Hernandez. Le immagini hanno fatto il giro del web scatenando i tifosi di entrambe le squadre.

Oggi, invece, Dumfries ha deciso di chiedere scusa: «Durante il corteo, ho tenuto in alto uno striscione che mostrava un'immagine inappropriata. Sono un giocatore che ama la rivalità nel calcio, è una parte cruciale di ogni partita. Mi rendo conto che tenere in alto lo striscione è stato un errore di giudizio da parte mia e assolutamente non intelligente. Ora concentriamoci su ciò che è stata la stagione più incredibile per l'Inter».