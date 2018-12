Roma, i tifosi tappezzano la Capitale con gli striscioni «Pallotta vattene»

I tifosi della Roma hanno tappezzato la Capitale con decine di striscioni riportanti la scritta «Pallotta vattene». Una contestazione come da anni non si vedeva del tifo giallorosso, pacifica ma imponente con un messaggio diretto al presidente del club colpevole, secondo i tifosi, di avere indebolito la squadra con le cessioni estive. Già durante la trasferta di Champions contro il Viktoria Plezn persa dalla Roma 2 a 1, il settore ospiti ha esposto lo striscione «Pallotta go home». Ultimo aggiornamento: 16 Dicembre, 00:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA