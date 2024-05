Torino-Bologna: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La trentacinquesima giornata di campionato si apre con Torino e Bologna che si affrontano nell'anticipo del venerdì sera. I granata possono ancora sperare di entrare nelle coppe europee, nonostante nelle ultime giornate abbia ottenuto solo cinque punti su quindici disponibili. Attualmente, Zapata e compagni sono decimi a 46 punti e la Conference League è un'ipotesi lontana, ma non impossibile. Discorso diverso, invece, per il Bologna che è la vera e propria sorpresa di questa stagione. Gli emiliani sono quarti e hanno intenzione di blindare l'accesso in Champions dagli assalti di Roma e Atalanta.

