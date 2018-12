Roma, Di Francesco: «Siamo ancora una squadra malata»

«Devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno giocato in un ambiente davvero particolare, per loro non è stato facile. Si vede che siamo una squadra ancora malata, ma abbiamo portato a casa lo stesso il risultato». Eusebio Di Francesco ha raccolto 3 punti contro il Genoa, ma con la consapevolezza di una vittoria sofferta. Il tecnico della Roma ha citato Zaniolo e Cristante tra i migliori, «hanno fatto una grande partita ma - ha aggiunto a Sky Sport - l'hanno fatta in tanti. E contro una squadra in salute, fatta di giocatori esperti che capivano le difficoltà degli avversari». Quelle di oggi «sono state scelte tattiche legate a tante situazioni - ha aggiunto l'allenatore - Ho cercato di mettere in campo tanta emotività. Giocatori freschi, spigliati, liberi nella testa. Ed ho avuto le risposte che mi aspettavo». Ultimo aggiornamento: 23:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA