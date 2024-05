Il Napoli presenta "Sarò con te", il film sullo scudetto: «Il protagonista è Luciano Spalletti»

Un’attesa lunga 33 anni. Il Napoli e lo scudetto sono diventati un film che uscirà domani in anteprima speciale nelle sale e poi naturalmente da sabato, nell’anniversario della vittoria tricolore, arrivata matematicamente ad Udine. La regia è stata affidata ad Andrea Bosello, coadiuvato da Andrea Cini, che hanno raccontato una storia colorata d’azzurro: «C’è un protagonista assoluto che è naturalmente Luciano Spalletti. Abbiamo deciso subito di puntare su di lui». L’attuale ct della nazionale è stato il motore del Napoli: il film racconta pure della sua scelta di vivere gli ultimi mesi del campionato in una stanza del Konami Training Center di Castel Volturno.

«L’altro ruolo predominante è quello della città che è parte integrante del nostro racconto. Abbiamo raccontato ovviamente un luogo sacro come lo spogliatoio, come non lo avete mai visto. Siamo entrati in punta di piedi per poi diventare parte integrante della famiglia: è un luogo particolare, quasi sacro del calcio. Spalletti alzava la mano quando dovevamo allontanarci: erano i suoi momenti con la squadra, a volte ovviamente – sorride – mi facevo proprio cacciare. Alcuni giocatori hanno i tempi giusti: penso ad Elmas, Juan Jesus, Kvaratskhelia quando parla in georgiano e naturalmente Osimhen. Potrebbe fare l’attore drammatico, mi ricorda il giovane Denzel Washington, De Laurentiis? Ha cominciato questa storia, poi non c’è più, con la sua frase profetica». Dopo il film, ci sarà anche una serie tv di quattro episodi, in cui parleremo pure dell'addio di Spalletti: «Dovevamo partire soltanto così, poi De Laurentiis ha avuto l’idea del film a cinema per la qualità del materiale».

L'anteprima in città

Stasera è prevista l’anteprima al cinema "Metropolitan" nel quartiere Chiaia.

Ci saranno due dei tre protagonisti dello scudetto: il presidente Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. E’ stato invitato pure Cristiano Giuntoli, attuale responsabile dell’area tecnica della Juventus, che ha dovuto declinare per altri impegni. Non è prevista la presenza della squadra che vedrà il film al Konami Training Center di Castel Volturno.