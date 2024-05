'Incanti', a Roma lo spettacolo che fonde illusionismo e teatro: intervista ad Andrea Rizzolini

L'illusionismo inteso come arte, nel contesto alto dei più affascinanti teatri d'Italia: è questo (e molto altro) Incanti, lo spettacolo che unisce teatro e illusionismo contemporaneo che torna in scena a Roma – città dove ha debuttato per la prima volta, nel 2023 – al Teatro Olimpico per sei imperdibili appuntamenti dal 2 al 5 maggio. Scritto e diretto dal campione italiano di mentalismo Andrea Rizzolini e prodotto da Officine dell'Incanto, Incanti riunisce sul palco sei dei più giovani e premiati illusionisti italiani under 30. Oltre a Rizzolini, in scena Dario Adiletta, Francesco Della Bona, Niccolò Fontana, Filiberto Selvi e Piero Venesia. «Incanti nasce dalla volontà comune di cercare di nobilitare l’illusionismo come forma d’arte. - ci dice Andrea Rizzolini - Il modo in cui stavamo iniziando a concepire l’illusionismo era molto simile a come drammaturghi o scrittori concepiscono il loro lavoro. È dunque la nostra espressione e il nostro punto di vista sul mondo e sul nostro essere umani. Volevamo unire quel carattere già fortemente teatrale delle nostre performance al teatro tradizionale e a testi di grandi drammaturghi come Shakespeare o Pirandello».