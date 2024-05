Lazio, Tudor verso il Monza con due rientri: dopo Provedel si rivede anche Kamada

Si avvicina un nuovo step della corsa all'Europa della Lazio. La squadra di Tudor ieri ha proseguito la preparazione a un'altra sfida importante come quella col Monza prevista sabato alle 18. Il tecnico croato nell'ultimo post partita non ha voluto caricare ulteriormente di aspettative il finale di stagione: «Penso che fare i calcoli non serve a niente. Ci sono ancora quattro partite e dovremo sbagliare il minimo a partire dal Monza. Noi siamo sulla strada giusta e ce la giocheremo fino alla fine». Perciò testa bassa verso la trasferta in Brianza per la quale i biancocelesti saranno quasi al completo.

Lazio, dopo Provedel riecco anche Kamada

Al momento infatti l'unico indisponibile è Gila. Il centrale spagnolo è alle prese con una fastidiosa lesione all'adduttore della coscia sinistra accusata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus. Dopo aver saltato il Verona, l'ex Real Madrid non è previsto tra i convocati né con il Monza e nemmeno con l'Empoli. L'obiettivo sarà recuperarlo entro il match con l'Inter o al massimo col Sassuolo. Procede bene invece il rientro in gruppo di Provedel, mentre dopo un giorno di stop per gestione ieri mattina sotto la pioggia di Formello si è rivisto anche Kamada con il resto dei compagni.

Le idee di Tudor in ottica Monza

Le prove tattiche proseguiranno oggi pomeriggio, ma salvo sorprese il giapponese partirà dal 1' anche sabato a centrocampo, con accanto a sé uno tra Guendouzi e Vecino. Sulle fasce ci sarà ancora Marusic, ma sulla destra, visto che Zaccagni intravede una maglia da titolare a sinistra dopo il gol col Verona. Non sono previste novità nemmeno davanti, con Felipe Anderson e Luis Alberto favoriti sulla trequarti così come Castellanos come punta, mentre dietro potrebbe cambiare qualcosa. Non tanto nel terzetto arretrato, nel quale toccherà ancora a Patric, Romagnoli e Casale, ma tra i pali. Se dovesse procedere ancora bene il rientro in gruppo di Provedel quest'ultimo potrebbe riprendersi subito il posto a scapito di Mandas dopo oltre un mese e mezzo passato ai box per una distorsione alla caviglia sinistra.