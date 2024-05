Elezioni europee, presidenti e scrutatori di seggio: come candidarsi e quanto si guadagna

Anche via social, Roma Capitale lancia la campagna per candidarsi come presidenti e scrutatori di seggio per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024. Tutti i moduli sono disponibili sul sito internet del Comune. Chi volesse proporsi come scrutatore ha tempo fino al 6 maggio, mentre per i presidenti c'è la possiblità fino al 4 giugno. Sono previste facilitazioni per gli studenti universitari.

Le modalità

Una volta stampato e compilato il relativo modulo, la comunicazione di disponibilità dovrà inviata al Dipartimento Decentramento Servizi Delegati e Città in 15 minuti, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali e U.O.

Partecipazione, Via Luigi Petroselli, 50 – 00186 ROMA, con una delle seguenti modalità: per posta elettronica ordinaria all’indirizzo albi.elettorale@comune.roma.it; per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it; a mano presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento sopra indicato, in Via Luigi Petroselli n. 50 – terzo piano.

Gli onorari

Ai presidenti e agli scrutatori di seggio elettorale spettano i seguenti onorari: 138 euro per i presidenti dei seggi ordinari; 82,80 euro per i Ppesidenti di seggi speciali; 110,40 euro per gli scrutatori e i segretari dei seggi ordinari; 56,35 euro per gli scrutatori seggi speciali.

