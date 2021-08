Sabato 14 Agosto 2021, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 20:44

La Roma ha in pugno Tammy Abraham. L’ottimismo dei protagonisti è totale dopo l’apertura di ieri pomeriggio dell’attaccante, a cui è stato offerto un contratto da 5 milioni di euro a stagione. Tutto fatto da tempo, invece, col Chelsea: ai Blues sono stati garantiti circa 45 milioni di euro, più un diritto di recompra. Intanto l’inglese, rimasto in panchina durante la sfida contro il Crystal Palace, ha salutato i tifosi che lo chiamavano dalla tribuna. Insomma, l’ennesimo segnale sul suo imminente addio ai Campioni d'Europa.

Mou, giù la maschera: stasera la presentazione all'Olimpico

Incontro Dybala-Juve

Giornata importante anche sul fronte Dybala. Stamane è andato in scena il terzo incontro tra il rappresentante del fantasista argentino, Jorge Antun, e il dg Cherubini per impostare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Il clima è sereno, la fiducia totale, ma servirà almeno un altro vertice per ridurre la distanza tra la richiesta (10 milioni più bonus) e l’offerta (circa 8 milioni di euro).

Milan, non solo Kessie

Da Torino a Milano, dove i rossoneri ieri hanno avuto l’ennesimo vertice con l’agente di Kessie. L’ultima offerta, sui 5 milioni di euro, dovrà essere ulteriormente ritoccata: l’ivoriano vuole circa 6 milioni di euro per prolungare di quattro o cinque anni il suo contratto. I rapporti restano buoni dopo l’uscita pubblica dell’ex Atalanta, in cui ha ufficializzato la sua volontà di sposare il progetto rossonero. Sul fronte entrate, restano i colloqui per Ziyech e Adli. Quest'ultimo è davvero vicinissimo.

Mbappé tentato dal Real Madrid

A proposito di rinnovi, Mbappè non ha ancora accettato l’offerta del Psg. È molto tentato dal Real Madrid che, si sussurra in Spagna, presenterà a fine mercato un’offerta da 120 milioni di euro per acquistare il suo cartellino. Al Khelaifi ha sempre ribadito l’incedibilità del talento classe ‘98, ma dopo l’arrivo di Messi nessuno in Francia può dare certezze anche sulla sua permanenza. Restando in casa Psg, arrivano nuovi segnali sull’interesse per Koulibaly, valutato circa 50-60 milioni di De Laurentiis. Attenzione, poi, a possibili novità su Manolas. Il difensore greco - finito nel mirino di alcuni club del suo Paese - è dalla scorsa estate sul calciomercato. Questo perché i rapporti con il patron azzurro non sono ottimi, a causa di alcune divergenze di natura economica.