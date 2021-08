Inter, Dumfries sbarca a Milano: c’è l’accordo col Psv

Giovedì 12 Agosto 2021, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 12:55

Programma rispettato per l'Inter. E secondo colpo in arrivo: Dumfries, esterno destro del Psv, nelle prossime ore sarà a Milano per visite e firma con i nerazzurri. Al club olandese andranno circa 15 milioni bonus inclusi, mentre per il calciatore classe ‘96 è pronto un contratto sui 3 milioni di euro a stagione. Il difensore, che ha sempre voluto la Serie A, è stato scelto dall’ad Marotta come erede di Hakimi.