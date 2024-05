Mattarella: «Pace, inclusione e giustizia sono i capisaldi dello sviluppo sostenibile»

(Agenzia Vista) New York, 06 maggio 2024 "Pace, inclusione, giustizia sono capisaldi irrinunciabili per lo sviluppo sostenibile di ogni Paese e di ogni società e mi piace sottolineare come siano principi portanti dell’ordinamento costituzionale italiano" lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla conferenza sullo stato di attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 16 “Pace, Giustizia e Istituzioni Forti”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev