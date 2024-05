Nico Cutugno dalla Venier, chi è il figlio di Toto Cutugno nato da una relazione extraconiugale? La reazione di Carla, la madre e la carriera

Era il 22 agosto del 2023 quando Toto Cutugno, allora 80enne, morì sconfitto da un tumore allla prostata. Oggi il cantante verrà ricordato da Mara Venier a Domenica In assieme a colleghi e amici attraverso un racconto fatto dal figlio di Toto Cututgno. In attesa dell'intervista che andrà in onda su Rai1 dalle 14.10 scopriamo chi è Nico Cutugno.