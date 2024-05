Operai morti Casteldaccia, Mannino: «Mattanza non più accettabile»

EMBED





CASTELDACCIA (PALERMO) (ITALPRESS) - "Stiamo parlando di un clichè che si ripete e le dinamiche sono sempre le solite con lavoratori in appalto e in subappalto. La verità è che si sta determinando una mattanza non più accettabile. Purtroppo per troppo tempo non si è investito sulla sicurezza che viene vista come un costo, a maggior ragione con questo quadro normativo in cui purtroppo le aziende madri non sono responsabili di ciò che avviene nelle ditte in appalto e in subappalto e questo è ciò che sta venendo fuori". Lo dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, che si è recato a Casteldaccia nel luogo dell'incidente sul lavoro nel quale hanno perso la vita cinque operai.



xd6/pc/]