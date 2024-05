Infortunio Dybala: nessuna lesione, l'argentino adesso punta Leverkusen-Roma

Paulo Dybala proverà ad esserci contro il Bayer Leverkusen. L’argentino si è sottoposto oggi a esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni all’adduttore sinistro. Ieri, durante la partita contro la Juventus, ha chiesto la sostituzione per un dolore sospetto. De Rossi ha fatto entrare Zalewski al suo posto, ma dopo qualche minuto trascorso spogliatoi, Paulo è tornato in panchina rassicurando i compagni.

Dybala, dunque, dovrebbe partecipare alla trasferta in Germania e giocare titolare per tentare la rimonta e centrare la finale di Europa League. Intanto, a Trigoria la squadra ha trascorso insieme il pranzo. È stata organizzata una grigliata all’interno del centro sportivo per fare gruppo in vista della sfida complicatissima di Coppa nella quale la Roma deve recuperare due gol.

