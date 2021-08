Toma Basic infiamma il calciomercato della Serie A. Non solo la Lazio, infatti, è piombata alla porta del Bordeaux per il centrocampista croato, classe 1996, in fila ci sono anche Napoli e Atalanta. C'è un ma: il calciatore vuole soltanto i biancocelesti, e pure Maurizio Sarri vorrebbe che arrivasse prima dell'inizio del campionato.