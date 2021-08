Messi, la conferenza stampa di presentazione al Psg

Mercoledì 11 Agosto 2021, 10:40

È stato accolto come Dio, Lionel Messi, ieri a Parigi. L'attaccante argentino, sei volte Pallone d'oro, dopo aver salutato con le lacrime il suo Barcellona in cui ha trascorso 21 anni della sua carriera (e della sua vita), ora è pronto a iniziare una nuova avventura con il Psg. E le dichiarazioni entusiastiche per l'approdo in Ligue 1 della Pulce arrivano persino dal numero uno del campionato, Vincent Labrune: «L'arrivo di Lionel Messi al Paris Saint-Germain è un evento globale. Questa è una giornata storica per il calcio professionistico francese e per la Ligue 1». Oggi, comunque, è il suo giorno, quello della presentazione e della conferenza stampa.