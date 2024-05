Roma, la qualificazione in Champions League in sette giorni: Leverkusen e Atalanta decisive

La Roma di Daniele De Rossi ha ottenuto un pareggio amaro contro la Juventus per 1-1. Nonostante il risultato, la squadra giallorossa è ancora in corsa per la Champions League e il suo destino si deciderà tutto in sette giorni: giovedi la sfida di ritorno contro il Bayer Leverkusen e domenica sera la sfida decisiva contro l'Atalanta.

Roma-Juve, le pagelle: Critante è ovunque, Svilar decisivo, bene Baldanzi. Chiesa devastante

Tour de force

Molti dopo la sfida persa all'andata 2-0 contro il Bayer Leverskusen avrebbero detto che la squadra giallorossa contro la Juventus avrebbe mostrato segni importanti di stanchezza e invece ha messo in atto una partità di volonta e orgoglio nonostante il risultato non li abbia premiati. Nell'ultimo mese i giallorossi hanno avuto un incredibile tour de force giocando anche il recupero di 20 minuti contro l'Udinese e in questa settimana si deciderà la stagione.

Mission impossible

I sette giorni decisivi partiranno giovedi, con la Roma di Daniele De Rossi che dovrà cercare di compiere una vera e propria impresa ribaltando il risultato di 0-2 all'olimpico in favore del Bayer Leverkusen.

Aggiornando i numeri la squadra allenata di Xabi Alonso (campione di Germania) non perde da 48 partite tra campionato, coppe e Europa League e punta non solo a stabilire record ma anche al Triplete, essendo in corsa ancora sugli ultimi due fronti. Daniele De Rossi nonostante il risultato crede nella possibilità di ribaltare il risultato e puntare alla finale di Europa League.

Al momento l'incognita in questa partita sembra essere Paulo Dybala, uscito alla fine del primo tempo, che sembrebbe essersi fermato in tempo. Ora starà allo staff medico valutare se rischiarlo giovedi oppure nella sfida ancora più delicata, quella di domenica contro l'Atalanta.

Missione Atalanta

Domenica si giocherà la sfida diretta per il treno Champions, al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La sfida sarà decisiva per il quinto posto che vorrebbe dire Champions. La dea al momento ha due partite in meno: una stasera che giocherà contro una Salernitana prossima a tornare nella serie cadetta e la sfida contro la Fiorentina che verrà recuperato a fine campionato ormai a giochi quasi fatti.

In classifica al momento le due squadre distano solo a 3 punti, i giallorossi avranno molta pressione visto che avranno in sostanza un unico risultato a disposizione se vogliono puntare alla Champions League.