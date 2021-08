Basic in campo con il Marsiglia, ma vuole la Lazio: quanto guadagnerebbe in biancoceleste

Sabato 14 Agosto 2021, 13:48

Toma Basic domani in campo col Marsiglia, poi sarà Lazio. Ma attenzione alle sorprese. A farlo capire chiaramente è il presidente del Bordeaux che, a margine della presentazione dell'ultimo acquisto Pembele dal Psg, ha parlato dell’affare Adli-Milan ma anche della situazione del mediano croato che i biancocelesti inseguono da tempo. «Basic-Lazio? Il giocatore e il suo entourage ci hanno detto che vogliono provare una nuova avventura e noi non ci opponiamo. Davanti abbiamo tre squadre e tre offerte (Lazio, Napoli e Atalanta), ma il giocatore ne preferisce chiaramente una sola e cercheremo di lavorare con loro affinché sia quella che vuole Toma. Ma dobbiamo essere accontentati anche perché ci sono altre due offerte quindi alla fine dovremo fare una scelta». La Lazio ha fatto una proposta di 7 milioni più 1,5 di bonus, più un ingaggio di 1,7 milioni più bonus al giocatore per quattro anni. Le altre offerte sono poco inferiori. Lotito conta di chiudere nei prossimi giorni, cercando di portarlo da Sarri per la prima di campionato.