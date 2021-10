Milan, Ibrahimovic out anche con il Verona: le condizioni dell'attaccante

Martedì 12 Ottobre 2021, 13:15

Zlatan Ibrahimovic non ce la fa. Nonostante la sosta per le nazionali, e quindi le due settimane di stop del campionato, l'attaccante svedese del Milan non recupera neanche per la gara di San Siro contro il Verona. Sabato alle 20:45, Stefano Pioli dovrà ancora fare a meno del quarantenne che, nella sua unica presenza in stagione - contro la Lazio, il 12 settembre -, non solo ha segnato, ma lo ha fatto appena entrato in campo, con gli scarpini ancora da allacciare.

Ibrahimovic non ha ancora smaltito del tutto il problema alla zona del polpaccio e delle tendine, che ormai lo accompagna da diverse settimane. Il lavoro costante e intenso a Milanello non gli permetterà di tornare per l'ottava giornata di Serie A, ma potrebbe dare i suoi frutti per la partita di Champions League contro il Porto di martedì prossimo: fondamentale e da dentro fuori per i rossoneri.

