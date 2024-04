Pechino Express, I Pasticcieri Carrara retrocessi in ultima posizione… per la gioia delle altre coppie

Giunti all’ottava tappa di Pechino Express , i Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara sembrano ormai la coppia da battere. Anche nell’episodio di ieri (su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand), alla firma del libro rosso – traguardo intermedio della corsa nel cuore dello Sri Lanka – i due fratelli sono arrivati per primi, ma Costantino Della Gherardesca li ha raggelati con un vero colpo di scena: avendo usato impropriamente lo smartphone nel corso della prova precedente, sono stati retrocessi in ultima posizione. I due erano increduli, a differenza delle coppie avversarie… “ Immagini concesse da Sky ”; “Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”.