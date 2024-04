Calhanoglu, sfottò ai suoi ex tifosi del Milan: ecco il post suI social del regista dell'Inter

Hakan Calhanoglu si è ripreso un’altra meravigliosa rivincita sul Milan e i suoi ex tifosi. Appena l’arbitro ha sancito la fine del match con il triplice fischio, il centrocampista turco ha postato un sfottò su Instagram con la maglia dell’Inter (con due stelle sul petto), la coppa, il Duomo e i sostenitori del Diavolo con quei cartelloni che gli dedicano a ogni derby «Clown», «traditore».

Una rivincita attesa dal maggio 2022, cioè dal tricolore conquistato dal Milan proprio nella volata contro la sua Inter. Lui, il grande ex, passato da una sponda all’altra della città solo l’estate prima a parametro zero, che viene beffato dagli ex compagni, con Ibrahimovic a prenderlo in giro per le vie di Milano durante la festa. «Sempre calmo, sempre paziente, sempre concentrato. E ora ricompensato». Così Calhanoglu si è preso una bella vendetta, la più grande che potesse prendersi. Superando pure quella che si era presa nel gennaio 2023 con la vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, quando disse: «Io preferisco stare zitto, era troppo pesante per me vedere cose che non mi aspettavo (in riferimento agli insulti ricevuti durante la festa per lo scudetto del Milan, ndc)». E sulla partita: «Li abbiamo mangiati, 3-0 e li abbiamo mandati a casa velocemente». La migliore ricompensa per il regista nerazzurro.