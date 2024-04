L'Inter ha vinto 2-1 contro il Milan conquistando aritmeticamente lo scudetto. Un successo importante per il club e per i calciatori che hanno festeggiato in campo a San Siro davanti solo a una piccola fetta di tifosi dato che erano in trasferta.

Serie A, la classifica degli Scudetti: l'Inter stacca il Milan e accorcia sulla Juventus