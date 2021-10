Serie A, Napoli ancora primo: successo Milan a Bergamo

Il Milan espugna Bergamo e rimane al secondo posto in classifica: i rossoneri hanno sconfitto 3-2 l'Atalanta nel posticipo della settima giornata di Serie A. Avanti di tre reti, gli uomini di Pioli hanno visto, nel finale, il rientro della Dea che in 8 minuti ha messo a segno due gol senza però completare la rimonta. Napoli ancora in testa a punteggio pieno dopo aver vinto 2-1 al Franchi contro la Fiorentina. In terza posizione rimane l'Inter, quarta la Roma che ha vinto 2-0 contro l'Empoli. (LaPresse)