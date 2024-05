Inter-Lazio: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La trentasettesima giornata di Serie A vede l'Inter ospitare a San Siro la Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca di punti per superare la Roma in campionato, con il sesto posto che potrebbe valere la Champions League in caso di vittoria dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen. I nerazzurri invece hanno vinto da tempo il campionato e si stanno godendo le ultime giornate senza pressioni, con il titolo alzato che coincide con il ventesimo. Sarà quindi seconda stella sullo stemma per i meneghini che vengono dalla vittoria per 5-0 sul Frosinone.

Lazio, Tudor ritrova anche Guendouzi: squadra al completo con l'Inter a parte lo squalificato Romagnoli