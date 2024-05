Città più care d’Italia classifica 2024: Venezia, Siena ma anche Napoli e Milano. Roma fuori dalla top ten

Cala l'inflazione, ma non basta. Il costo della vita morde e lo fa soprattutto in alcune città: a Venezia e a Siena. Ma pure a Milano, Firenze e Napoli. Ad aprile l'aumento dei prezzi di beni e servizi in Italia frena ritornando al livello di gennaio e febbraio con un aumento dello 0,8%. Questo è quanto emerge dai dati dell’Istat che segnalano anche un lieve rallentamento dei prezzi dei beni alimentari, passati dal +2,7% al +2,4%, e del “carrello della spesa”, che è sceso dal +2,6% al +2,3%. L’associazione dei consumatori, però, ritiene che il calo dei prezzi al dettaglio non è sufficiente.

