Roma e Lazio, la corsa Champions: il calendario e la corsa sull'Atalanta (da "tifare" in Europa League). Tutte le combinazioni

Il campionato di Serie A volge al termine e a due giornate dalla fine c'è ancora speranza per Roma e Lazio di chiudere al meglio la stagione e prendersi un posto per l'Europa. I giallorossi sono a quota 60 punti, uno in più rispetto alla Lazio, rispettivamente sesti e settimi in classifica. L'aritmetica ancora non condanna le romane che possono continuare a sperare in un posto in Champions, se pur i 63 punti dell'Atalanta con una partita in meno diano poche chance ad entrambe. Anche l'Europa League, però, è un obiettivo concreto che sia Roma che Lazio potrebbero provare a centrare.