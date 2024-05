Milan, Pioli: «I miei ultimi giorni a Milanello? Cerco di non pensarci. Ultima partita per Giroud»

«I miei ultimi giorni a Milanello? Cerco di non pensarci». Parola di Stefano Pioli alla vigilia della gara contro il Torino. «Poi mi incontrerò col club a fine stagione, faremo le nostre valutazioni. Fino ad allora cerco di essere concentrato per aiutare la squadra, poi eventualmente certe emozioni le conoscerò vivendole», ha continuato l'allenatore del Diavolo. «Siamo più sereni e credo che la serenità ci possa aiutare a rendere al meglio domani, quindi mi aspetto una prestazione di livello anche per la voglia che abbiamo di chiudere bene il campionato. Non si è allenato Theo che ha avuto un attacco influenzale. Vedrò se farà in tempo a recuperare per domani. Se riuscirò, farò giocare tutti in queste ultime due partite. Un voto a me e alla squadra? No. Abbiamo fatto sicuramente un campionato migliore dell’anno scorso, ma un’Europa peggiore dell’anno scorso».

Sul futuro del Milan: «Non dovete farle a me queste domande. Giroud giocherà l’ultima partita, non domani dall’inizio.

Mi auguro possa arrivare a 50 gol. Il rapporto che ho creato e avuto con i giocatori è veramente profondo, che va anche al di là di ciò che abbiamo fatto o non fatto. Non posso che essere grato e felice. Io faccio questo lavoro qui per emozionarmi e io mi sono emozionato qua. Questo va al di là di qualsiasi risultato, di qualsiasi critica, di qualsiasi gloria o beneficio. Per questo dirò sempre grazie ai miei giocatori».