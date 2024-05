Allegri esonerato oggi? Lo stipendio, le clausole e quanto costa alla Juventus

Allegri esonerato oggi? Continuano le discussioni interne alla Juventus riguardo il suo futuro. Dopo la vittoria in Coppa Italia, il tecnico è stato protagonista di una serie di eventi che hanno messo in serio dubbio la sua permanenza alla guida della squadra. L'allenatore bianconero, infatti, ha avuto un acceso scontro con l'arbitro in campo (che gli è costato l'espulsione), ha allontanato il dirigente Cristiano Giuntoli durante i festeggiamenti, ed è stato protagonista di un accesso diverbio con Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, subito dopo la conferenza stampa. Il destino di Allegri sembra ormai segnato, ma resta incertezza sulla modalità di questo "divorzio".