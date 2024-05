Roma-Genoa: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La trentasettesima giornata vede la Roma affrontare il Genoa allo Stadio Olimpico. I giallorossi arrivano alla partita dopo la sconfitta con l'Atalanta che ha quasi definitivamente tagliato le gambe al sogno di rientrare in Champions League. Per tornare nella competizione della Uefa dipende tutto dai bergamaschi che il 22 maggio affronteranno il Bayer Leverkusen, che ha sconfitto in semifinale proprio Lukaku e compagni. Tra questi però non c'era Paulo Dybala che sta lavorando per cercare di tornare in campo a causa del problema fisico che lo ha colpito in questi giorni. Finale di campionato tranquillo, con una salvezza conquistata in anticipo invece per il Genoa. I rossoblù non hanno più nulla da chiedere alla Serie A, ma non hanno intenzione di regalare punti alle avversarie, come dimostrano le gare con Milan e Sassuolo.

Roma, Dybala ok con il Genoa, in forse El Shaarawy: tutte le ultime in vista di domenica