Paolo Montero, chi è il possibile sostituto di Allegri alla Juventus: età, carriera, il record di espulsioni e l'under 19

Continuano le discussioni interne alla Juventus riguardo al possibile esonero (o licenziamento) di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria in Coppa Italia dello scorso mercoledì 15 maggio, il tecnico è stato protagonista di una serie di eventi che hanno messo in serio dubbio la sua permanenza alla guida della squadra: dall'acceso scontro con l'arbitro in campo (che gli è costato l'espulsione), al diverbio con Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, passando per l'allontanamento del dirigente Cristiano Giuntoli durante i festeggiamenti. Che alla fine della stagione le strade di Allegri e della Juve si sarebbero divise era già nell'aria, con il nome di Thiago Motta (tecnico del Bologna) in pole per prendere le redini della squadra bianconera. Se questo divorzio, invece, dovesse arrivare prima del termine del campionato, sarà necessario affidare la guida tecnica a qualcun altro per le ultime due partite della stagione. Tra i nomi fatti c'è quello di Paolo Montero, l'attuale allenatore della squadra Under-19 della Juventus. Vediamo insieme chi è.