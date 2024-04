Lorenzo Casini chiude i commenti sui social dopo le minacce dei tifosi della Roma sul recupero del match di Udine

Dopo la sospensione di Udinese-Roma per il malore accusato da Ndicka, la Lega Serie A ha stabilito che i minuti restanti si recupereranno il 25 aprile. Questa decisione ha scatenato le polemiche dei tifosi giallorossi che hanno polemizzato sulla data, in quanto costringerà la squadra di De Rossi ad avere un giorno in meno per preparare il match di Europa League col Bayer Leverkusen.

Roma furiosa con la Lega Serie A per il recupero con l'Udinese fissato al 25 aprile: «Passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia»

I commenti sui social

Per questo il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è stato costretto a limitare i commenti sui social a causa dei messaggi di proteste e minacce ricevuti sotto i suoi post. Casini è stato preso di mira dai tifosi romanisti dopo il comunicato di protesta della società giallorossa, furiosa in quanto il recupero con l’Udinese impedisce di giocare di sabato in campionato col Napoli. La gara contro gli azzurri, infatti, andrà in scena domenica 28 aprile, di conseguenza la Roma avrà un giorno in meno per preparare il grande appuntamento contro i neo campioni di Germania. Tra i commenti più rilevanti ricevuti dal presidente della Lega Serie A «Chi è contro la Roma ha Roma contro», e «Pupazzo».