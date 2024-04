Seconda: la rivelazione Borgorose sale al quarto posto, Velinia festeggia la salvezza. I commenti

RIETI - Un ventiquattresimo turno di campionato scoppiettante in Seconda categoria. Nel girone C, bene la capolista Montopoli che batte anche Poggio Bustone. Lo Sporting Corvaro si prende il secondo posto e si prepara al big match contro Santa Susanna. Soddisfazione per il Borgorose che sale al quarto posto. Velinia raggiunge l’obiettivo salvezza. Retrocedono Torpedo Rieti e Gens Cantalupo. Pari a reti bianche tra Piazza Tevere e Alto Lazio. Bene Forano nel girone D: terzo posto conquistato dalla squadra di mister Stefano Munzi.

Risultati, marcatori e commenti (XXIV giornata)

Girone C

Montopoli – Poggio Bustone 2-1

Gulino, Terribili (M), Buzzi (P)

Montopoli si conferma al comando del girone C grazie ad una preziosissima vittoria contro Poggio Bustone. Bene i padroni di casa nel primo tempo, chiuso con due reti di vantaggio. La difesa dei corsari risponde presente nel secondo tempo. Montopoli sale a 53 punti interrompendo la striscia di vittorie del Poggio Bustone che scivola invece al quinto posto.

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Tre punti pesantissimi per la classifica. Sapevamo di affrontare una squadra in forma e con tanta qualità, nei primi minuti ci hanno messo parecchio in difficoltà con diverse ripartenze. Bravi noi a prendere le giuste misure, aiutandoci in difesa, a chiudere il primo tempo avanti e a gestire bene nella ripresa. Il gol nel finale ha rimesso tutto in discussione ma abbiamo portato a casa una gara fondamentale. Adesso ci aspetta un’altra partita tosta a Borgorose, avversario che gioca un ottimo calcio e che ci ha già messo in difficoltà in questa stagione».

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Facciamo i complimenti al Montopoli per la partita fatta. La forza dell’avversario non si può mettere in discussione, non è in vetta alla classifica per caso. Noi abbiamo sciupato un paio di palle gol importanti nel primo tempo e loro ci hanno punito su una disattenzione difensiva. C’è purtroppo da dire che sul secondo gol abbiamo parecchio da recriminare per una posizione di fuorigioco non sanzionata da un direttore di gara che è stato parecchio in difficoltà oggi, non è riuscito a tenere in mano la gara e non si è dimostrato all’altezza di una gara di tale importanza. Ci aspettavamo probabilmente un altro tipo di direttore di gara. Nulla da togliere però alla prestazione dei nostri avversari, ma guardando al computo delle occasioni e vedendo l’andamento della gara un pareggio sarebbe stato giusto».

Sporting Corvaro – Monte San Giovanni 3-1

Corazza, Di Francesco, Di Gaetano (SC), Mei C. (MSG)

Lo Sporting Corvaro non perde il passo e batte 3-1 il Monte San Giovanni restando in corsa per il primo posto del girone C. Lo Sporting resta a tre punti di distanza da Montopoli e si prepara al big match contro il Santa Susanna terzo in classifica.

Eugenio Massimi, centrocampista Sporting Corvaro: «Penso sia superfluo oggi parlare della partita, terminata anzitempo per mancanza del numero minimo di giocatori in campo per continuare la gara da parte degli avversari. Nonostante ciò nel primo tempo siamo stati bravi a sbloccarla e a reagire subito al pareggio con altri 2 gol. Adesso sabato ci aspetta La partita fondamentale per rimanere in scia e consolidare il secondo posto, sperando in un passo falso del Montopoli contro i nostri amici del Borgorose. Queste partite si preparano da sole, gli stimoli vengono da sé, conoscendo anche la forza degli avversari. Sarà una partita da tripla come si suol dire, tra 2 squadre che insieme al Montopoli meriterebbero la promozione in prima categoria.Noi siamo pronti, comunque andrà saremo soddisfatti comunque del bellissimo campionato fatto, anche se con qualche piccolo rimorso. Manca la ciliegina sulla torta».

Torpedo Rieti – Borgorose 2-5

Basilici, Vieriu (T), D’Angeli, Romani, Romani, Mita, Xherai (B)

Borgorose batte a domicilio la Torpedo Rieti e sale al quarto posto in classifica. Reatini condannati in virtù anche degli altri risultati alla retrocessione. Per Borgorose adesso un banco di prova importante contro la capolista Montopoli.

Francesco Ciogli, capitano Torpedo Rieti: «A dispetto del risultato abbiamo giocato una buona partita, soprattutto dal punto di vista offensivo costruendo tante palle goal e sviluppando buone trame palla a terra. Purtroppo è una stagione stregata in cui paghiamo caro ogni errore e disattenzione. Faccio i complimenti a Borgorose, una squadra composta da tanto giovani, che ha fatto un ottimo campionato e che gioca un calcio molto propositivo. Peccato per alcuni episodi mal gestito dal direttore di gara ma è il calcio è anche questo e va accettato. Onoreremo il campionato andandoci a giocare le ultime due partite per mantenere almeno la posizione che abbiamo e gettare le basi per il prossimo anno. Ringrazio il mister che ci guida da più di 5 anni in cui abbiamo conquistato uno 'storico' passaggio dalla terza alla seconda, la società, appassionata e presente, che ci permette di giocare in un campo come il Gudini e i compagni di squadra con cui abbiamo costruito un bel gruppo di amici. Ci tengo a dire che una realtà come la Torpedo che da oltre 40 anni partecipa ai campionati dilettantistici è un patrimonio importante per la realtà reatina e a prescindere dal risultato e dalla categoria, deve essere un orgoglio farne parte».

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «Una partita che non è mai stata in discussione anche se sul 0-4 abbiamo un po’ staccato la spina prendendo 2 gol nel giro di pochi minuti e questo è l’unico rammarico della giornata. L'abbiamo chiusa con una bella incornata su calcio d’angolo di Xherai. Siamo ormai arrivati quasi al termine della stagione e mi vorrei togliere un sassolino dalla scarpa rispondendo a chi qualche tempo fa in una trasmissione ha dichiarato che non si aspettava questa prestazione in campionato da noi e che non saremmo arrivati oltre il quinto posto, ad oggi posso dire che pur arrivando quinti nella peggiore delle ipotesi finiremo comunque davanti a chi ha dichiarato queste cose e per me essendo una neopromossa, piena di giovani, è una grande soddisfazione.

Concludo facendo i complimenti alla Torpedo che mette tanta anima e cuore in ogni partita che gioca».

Gens Cantalupo – Velinia 0-1

Prela

Vittoria esterna per il Velinia che grazie ai tre punti conquistati sul campo della Gens Cantalupo raggiunge la matematica salvezza. Decide un gol di Prela nella ripresa che corona un buon finale di stagione della squadra rossoblu. Gens Cantalupo retrocessa.

Claudio Gerini, attaccante Gens Cantalupo: «Una gara giocata alla pari che non meritavamo assolutamente di perdere. C’è rammarico per troppi aspetti negativi che hanno condizionato questa partita ed alcune precedenti in cui la fortuna non è mai stata dalla nostra parte».

Domenico Proietti, vice allenatore Velinia: «Una vittoria importantissima che ci ha portato la matematica salvezza al termine di un incontro combattuto. Rivolgiamo un ringraziamento a tutti i giocatori per l’impegno mostrato nel corso del campionato, alla società che ci ha sempre sostenuto insieme ai nostri tifosi ed al mister che ha svolto un ottimo lavoro».

Enrico Graziani, capitano Velinia: «Finalmente è arrivata questa importantissima vittoria in casa del Cantalupo, che ha decretato la nostra matematica salvezza in anticipo di due giornate. Siamo andati lì decisi di portare a casa un buon risultato, con la consapevolezza che se non saremmo stati concentrati fino alla fine si rischiava di rimandare il tutto. Nel primo tempo abbiamo costruito tantissime occasioni e con molta sfortuna ma anche per la bravura del loro portiere, non siamo riusciti ad andare in vantaggio. Siamo andati vicino alla rete prima con Prela che in area non è riuscito ad indirizzare il pallone, poi con Tosoni su cui il portiere ha compiuto un vero e proprio miracolo su uno stacco da calcio d' angolo per finire con me che non sono riuscito a segnare merito dell' ottima uscita del loro estremo difensore. Il gol salvezza è arrivato nel secondo tempo con una bella azione iniziata da Annibaldi per poi essere conclusa da Prela che con un ottimo gesto tecnico ha insaccato la palla in fondo alla rete senza dare chance al portiere. Nonostante la posta in palio partita molto corretta da ambedue le squadre e ben diretta da un giovanissimo arbitro all'esordio. Voglio fare i complimenti al nostro mister Fabio Miani e a tutti i giocatori con cui ho affrontato battaglie ogni domenica per riuscire in un' impresa che sembrava impossibile e a cui pochi credevano a inizio stagione. Un ringraziamento speciale va alla nostra dirigenza e al nostro Presidente Lorenzo Guerrieri che con il loro sacrificio ed impegno riescono a mandare avanti tutta la Società Velinia con la speranza che nei prossimi anni si possa fare sempre meglio».

Piazza Tevere – Alto Lazio 0-0

Termina senza reti il match tra Piazza Tevere e Alto Lazio. Padroni di casa che nella ripresa creano di più senza riuscire a concretizzare. Raggiunta quota 40 punti per Piazza Tevere, Alto Lazio sale invece a 28.

Giulio Di Giannantonio, dirigente Piazza Tevere: «Abbiamo affrontato una squadra vivace e che contava nell' organico molti ragazzi, per meglio dire giovanissimi, motivo per il quale faccio i complimenti ad alto Lazio per essere riuscito a coinvolgere così tanti giovani. Per quanto riguarda la gara, un match a ritmi abbastanza blandi che non ha dato tante emozioni. Da parte nostra tante occasioni mancate e un po' di nervosismo non ci ha permesso di sbloccare la gara. Meglio il secondo tempo dopo una sonora strigliata del mister, dove potevamo e avremmo dovuto concretizzare il gioco espresso».

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Gara di fine stagione tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere. Primo tempo avaro di emozioni, meglio loro nel secondo tempo con più occasioni che non hanno concretizzato. Noi l’avevamo impostata bene difensivamente, avevamo assenze in avanti ed era difficile fare gol. Siamo riusciti a portare a casa un punto che nel calcio non guasta mai».

Torri in Sabina – Atletico Cantalice non disputata per la morte di Claudio Di Muzio, fratello di un giocatore della squadra ospite.

Riposa: Santa Susanna

Girone D

Vittoria Roma – Forano 1-3

Giuliani, Giuliani, Bontempi

Forano batte 3-1 il Vittoria Roma e si avvicina al secondo posto. I foranesi ribaltano il match dopo il vantaggio dei romani prendendo in mano la gara nella ripresa. Blindato il terzo posto per la squadra di mister Munzi.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Questa fase della stagione è difficile da gestire, perché come è ovvio, il campionato è diviso tra squadre che non hanno più nulla da chiedere e quelle che ancora si stanno giocando qualcosa. Quando incontri una squadra che lotta per non retrocedere è sempre complicato trovare il giusto approccio. È altrettanto vero che a due giornate dal termine ancora non è stabilito chi vincerà questo campionato e anche la lotta per il primato è ancora aperta. Questo per dire che ancora ci sono partite vere e la nostra è stata una di queste; abbiamo sofferto non poco il primo tempo passando in svantaggio su calcio d'angolo, siamo rientrati con un altro piglio ed al terzo minuto della ripresa eravamo sul pari. Poi la partita è stata sempre nelle nostre mani e non abbiamo più sofferto rimanendo stabilmente nella metà campo avversaria. Il risultato finale è chiaro ed importante in virtù del fatto che eravamo arrivati a questa gara con squalificati ed assenti a vario titolo, bravi quelli che sono scesi in campo. Ora testa alla prossima che oltre che essere l'ultima in casa, assume anche la massima importanza perché ci consentirebbe di chiudere il girone di ritorno da imbattuti tranne alla prima giornata contro il Bravetta».

Classifica Girone C

Montopoli 53

Sporting Corvaro 50

Santa Susanna 49

Borgorose 44

Poggio Bustone 42

Piazza Tevere 40

Torri in Sabina 28

Alto Lazio 28

Atletico Cantalice 25

Monte San Giovanni 23

Velinia 15

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3