Prima: Ginestra e Valle del Salto, la doppia faccia di un pari. Gioia Casperia e Passo Corese. I commenti

RIETI - Un ventiseiesimo turno di Prima categoria movimentato, tra sorprese, conferme e recriminazioni. Può sorridere Casperia che conquista un’importante successo contro Cittaducale portandosi al quinto posto. Felicità a Passo Corese per il ritorno alla vittoria contro il Castel Madama. Proteste per Alba Cittareale e Poggio San Lorenzo che cadono contro le potenze Palombara e Castrum Monterotondo. Non si ferma Civita Castellana che condanna il Real Gavignano Ponzano a un netto 4-0. Ottima prova del Ginestra che raggiunge nel finale il Valle del Salto (1-1)-

Risultati, marcatori e commenti (XXVI giornata)

Casperia – Cittaducale 1-0

Ubah

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Partita tosta, loro nonostante qualche assenza ci hanno messo in difficoltà. Non è facile poi affrontare questo tipo di squadre ben messe in campo dopo una lunga pausa e con il primo caldo. Penso però che nella ripresa abbiamo creato di più. I valori delle due squadre sono quelli che la classifica ci mostra, l’equilibrio poteva essere sbloccato da episodi come il rigore, dubbio, del primo tempo o come la nostra rete nella ripresa: il risultato alla fine ci sorride».

Danilo Degano, allenatore Cittaducale: «Faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione offerta. Avevamo parecchie assenze ma chi è sceso in campo ha dato tanto. Una gara equilibrata, condizionata dal caldo clima e da un campo difficile. Purtroppo non siamo riusciti a sbloccare la gara nel primo tempo con il rigore e nella ripresa abbiamo sbagliato sull’episodio del gol e abbiamo pagato caro. Loro sono un’ottima squadra ma oggi abbiamo fatto un’ottima gara».

Ginestra – Valle del Salto 1-1

Sanesi (G), Gallina (V)

Ginestra e Valle del Salto si dividono la posta in palio. Ospiti in vantaggio a metà secondo tempo nonostante l’ottima prestazione di Ginestra che non demorde e trova nel finale un gran gol di Sanesi che ristabilisce l’equilibrio. A Ginestra manca pochissimo per la salvezza matematica. Valle del Salto sale a 42 punti.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Ottima prova da parte dei ragazzi che sicuramente meritavano la vittoria. In una gara dove abbiamo concesso poco agli avversari, non siamo riusciti a sfruttare qualche occasione e siamo stati puniti con lo svantaggio. La reazione è arrivata e abbiamo trovato il pareggio nel finale. Manca sempre meno al nostro obiettivo che vogliamo raggiungere il prima possibile. Ci stiamo allenando bene, abbiamo resistito bene al caldo rispondendo benissimo contro un’ottima squadra come Valle del Salto».

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Un pareggio che ci sta. Gara dove le occasioni sono state poche. Contro una squadra ben messa in campo abbiamo subito gol solo nel finale grazie a una loro prodezza. Siamo forse stati poco incisivi in attacco, complici anche un campo difficile e qualche assenza nel reparto offensivo. Un risultato giusto tutto sommato. Ci siamo allenati bene e abbiamo risposto con una buona prova. Adesso ci concentriamo sul finale di campionato»

Civita Castellana – Real Gavignano Ponzano 4-0

Palombara – Alba Cittareale 2-1

Persichetti, Cann (P), Lopez (AC)

Alba Cittareale che impensierisce non poco l’ambizioso Palombara. L’Alba dopo un’ottima gara viene beffata con un gol annullato nel finale che scatena le proteste degli ospiti.

Palombara resta a 3 lunghezze dalla vetta, mentre Cittareale rimane a quota 13 punti al penultimo posto.

Fabio Santelli, tecnico Alba Cittareale: «Abbiamo perso immeritatamente dopo aver visto un nostro gol regolarissimo annullato per un fuorigioco inesistente, su un tiro deviato tra l’altro dal loro ultimo uomo. Non meritavamo questo dopo una partita da noi dominata»

Passo Corese – Castel Madama 1-0

Loreti

Torna a sorridere Passo Corese che batte di misura Castel Madama. Vittoria di misura al Di Tommaso contro una squadra ostica e ben messa in campo come il Castel Madama che ha messo in difficoltà i coresini, i quali si sono ben difesi portando a casa tre punti. Passo Corese sale così a quota 14 in classifica.

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Una partita maschia, giocata bene da entrambe le squadre. Vanno fatti i complimenti al Castel Madama che non ha mollato. Abbiamo recuperato qualche elemento che ci ha aiutato a difendere e portare a casa il risultato. Abbiamo combattuto dall’inizio alla fine. Molto bravo il nostro portiere a sventare diversi pericoli. Noi siamo stati bravi a capitalizzare una delle occasioni create difendendo poi il vantaggio. Sono contento della prestazione dei ragazzi, era tanto tempo che aspettavamo questa vittoria».

Castrum Monterotondo – Poggio San Lorenzo 2-1

Bangoura

Beffato il Poggio San Lorenzo sul campo del Castrum Monterotondo. Rossoblu avanti nel primo tempo con la rete di Bangoura. Eretini che pareggiano con un rigore dubbio e poi ribaltano la gara. Nel finale proteste del Poggio San Lorenzo per un gol fantasma.

Emiliano Chiappalone, vice allenatore Poggio San Lorenzo: «Nonostante le tante assenze che oggi avevamo, abbiamo disputato una della partite migliori della stagione, siamo andati in vantaggio con il primo gol stagionale di Bangoura (Momo) e chiuso il primo tempo sull' 1-0. Nel secondo tempo invece tutto è cambiato, l'arbitro, intimorito sia dai giocatori del Monterotondo e dalle persone fuori dal campo, non ha arbitrato più in modo tranquillo ed obiettivo, ha assegnato un rigore inesistente al Monterotondo per il pareggio e dopo pochi minuti abbiamo subito il gol del 2 -1, nel finale di partita abbiamo creato molte occasioni da gol, trovandolo anche, ma secondo il direttore di gara la palla non sarebbe entrata, errore clamoroso perché si era visto benissimo e anche dalle immagini che abbiamo, la palla aveva superato la linea di almeno 30 cm. Complimenti comunque ai nostri ragazzi, perché hanno dimostrato qualità, impegno ed attaccamento alla maglia che indossano. Obiettivo stagionale raggiunto con ben 4 giornate di anticipo»

Brictense – Castelnuovese 0-1

Città di Fiano – Guidonia 1-2

Classifica

Civita Castellana 68

Palombara 65

Castrum Monterotondo 55

Castelnuovese 44

Casperia 43

Valle del Salto 42

Guidonia 40

Cittaducale 39

Castel Madama 34

Poggio San Lorenzo 31

Città di Fiano 31

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 25

Passo Corese 14

Alba Cittareale 13

Brictense 11