Seconda: a Montopoli ko Ippoliti, a Santa Susanna Desideri, due infortunati anche a Poggio Bustone. I commenti

RIETI - Arrivano i commenti dei protagonisti del campionato di Seconda categoria dopo il ventitreesimo e quart’ultimo turno di campionato. Continua il rush finale nel girone C con Montopoli, Santa Susanna e Sporting Corvaro che continuano a darsi battaglia a distanza per il primato. Bene Poggio Bustone e Borgorose che si confermano a ridosso delle prime posizioni. Torna a vincere Piazza Tevere espugnando il campo del Torri in Sabina. Bene nel girone D Forano, che vince lo scontro diretto con la Civitellese confermandosi al terzo posto.

Risultati, marcatori e commenti (XXIII giornata)

Girone C

Santa Susanna - Alto Lazio 3-0

Antonacci, Ometto, Quartana

Grande prestazione del Santa Susanna che super Alto Lazio 3-0. Una vittoria fondamentale per i padroni di casa che restano a contatto della capolista Montopoli (a 1 punto di distanza) prima di osservare il proprio turno di riposo. Alto Lazio resta a 27 punti.

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Bella vittoria, soprattutto fondamentale per continuare a dare un senso al finale di stagione e perché ottenuta,pur in condizioni di emergenza e con le energie nervose ormai al lumicino, grazie alla abnegazione e al mettersi perennemente a disposizione di ragazzi poco utilizzati,a riprova dell'appartenenza ad un grande gruppo. Dispiace che a rovinare la giornata ci sia stato il serio infortunio di Desideri, a lui dedichiamo la vittoria».

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Credo che almeno la prima frazione di gioco non abbiamo affatto sfigurato di fronte ad una squadra da un potenziale offensivo incredibile per la categoria. Peccato per il rigore che ha causato il primo gol al 15’ del primo tempo. I nostri limiti purtroppo li conosco bene che sono la mancanza di un attaccante da area di rigore e la mancanza di scaltrezza per la giovane età della mia squadra. Per fare risultati su certi campi occorre altro oltre cercare di essere propositivi e giocare a calcio. Del resto la categoria è questa e se incontri ometto ed Antonacci insieme è chiaro che il gol lo subisci. Queste partite ti fanno crescere se analizzate con onestà senza trovare alibi»

Torri in Sabina - Piazza Tevere 1-2

autogol D’Aquilio(T), Palluzzi, Oddi (P)

Piazza Tevere espugna il Luchetti di Torri in Sabina per 2-1. Dopo l’autorete che nel primo tempo porta i padroni di casa in vantaggio, i reatini rimontano portando a casa tre punti. Sesto posto confermato con 39 punti per Piazza Tevere, Torri resta a 28.

Massimo Tascioni, tecnico Torri in Sabina: «Abbiamo disputato comunque una buona gara e sono soddisfatto della prestazione di tutto il gruppo. Una partita equilibrata che poteva finire in parità e abbiamo provato fino all’ultimo a recuperarla. Dispiace per la sconfitta ma complessivamente non abbiamo demeritato».

Emiliano Mastroiaco, tecnico Piazza Tevere: «Una bella vittoria ed altrettanta soddisfazione considerando che eravamo alquanto rimaneggiati per assenze di vario tipo. E’ un successo meritato, scaturito dopo l’infortunio del nostro autogol ma dalla capacità di reagire bene nel secondo tempo e conquistare i tre punti. Dedichiamo la vittoria al nostro giocatore Andrea Fattori che oggi non era con noi per un infortunio subìto nei giorni scorsi ma che aspettiamo presto in squadra».

Atletico Cantalice - Montopoli 1-3

Ippoliti, Ippoliti, Fiori F. (M), Dini (A)

La capolista Montopoli non perde colpi e supera l’Atletico Cantalice in trasferta. 3-1 il finale con i corsari che riescono ad imporre il proprio ritmo nella ripresa, quando chiudono la gara. Primo posto confermato in vista del match contro Poggio Bustone.

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «Malgrado il risultato dica il contrario abbiamo fatto una buona prestazione perché ce la siamo giocata con la prima della classe riuscendo a creare molte occasioni che non siamo riusciti a concretizzare e a pareggiare ad inizio secondo tempo.Decisivo è stato il loro attaccante, giocatore di categorie superiori che con due perle e un rigore conquistato ha deciso la gara»

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Gara tosta fino all’ultimo minuto. Nella ripresa probabilmente loro sono scesi fisicamente e siamo usciti bene alla lunga chiudendo la gara con la rete del 3-1. Testa a Poggio Bustone, una squadra che se fosse stata così dall’inizio campionato avrebbe probabilmente vinto, non subiscono gol da quasi due mesi e noi dovremo essere bravi a fare risultato. Unica nota negativa della giornata l’infortunio del bomber Ippoliti, un problema alla spalla in occasione del rigore conquistato»

Borgorose - Gens Cantalupo 6-0

D’Agostini, Divona, Mita, Mita, Mita, Stan Marian

Borgorose archivia la pratica Gens Cantalupo con un netto 6-0. I padroni di casa tornano al successo reagendo dopo il ko nel derby con Corvaro e si confermano al quinto posto con 41 punti. Gens ancora ultima con 3.

Poggio Bustone - Torpedo Rieti 4-0

Franceschini, Mostarda, Agostini, Fenici

Non si ferma il Poggio Bustone che esordisce in campionato nel nuovo impianto sportivo e festeggia con un 4-0 ai danni della Torpedo Rieti. Ospiti che si difendono bene nel primo tempo concedendo una rete poco prima dell’intervallo.

In fiducia i padroni di casa nella ripresa che chiudono la partita e conquistano 3 punti utili per confermarsi in quarta posizione a quota 42.

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Una partita non semplice nel primo tempo, loro chiusi bene, noi abbiamo creato tante occasioni prima di sbloccare la gara a fine primo tempo. Purtroppo abbiamo subito due infortuni che speriamo non siano nulla di grave (Luca e Domenico Mostarda). Gara molto corretta. Era la prima partita a Poggio Bustone nel nuovo impianto con un pubblico di rilievo. Domenica di calcio con spettacolo, speriamo di poterlo offrire in futuro. Ringraziamo nuovamente il sindaco Rovero Mostarda, presente alla partita, e tutta l’amministrazione che ci ha permesso di poter giocare in questo splendido impianto».

Alessandro Basilici, centrocampista Torpedo Rieti: «Partita impostata consapevoli della maggiore superiorità fisica e tecnica di Poggio Bustone, fino al 40’ molto bravi a contenerli, concedendo poco, e siamo riusciti ad essere pericolosi in un paio di circostanze. Secondo tempo a senso unico in cui loro sono cresciuti e noi non siamo più stati in partita. Complimenti a Poggio Bustone, squadra che avrebbe vinto il campionato se fosse stata al completo da inizio anno. A noi restano 3 partite, cercheremo di vincerle tutte per sperare nella salvezza. Un in bocca al lupo a Luca Mostarda, che ha subito un infortunio nel secondo tempo, nella speranza che non sia niente di grave e di vederlo subito in campo».

Velinia - Sporting Corvaro 0-1

Di Gaetano

Non perde colpi neanche lo Sporting Corvaro che supera di misura il Velinia. Decide la gara un rigore di Di Gaetano che tiene in vita le speranze dello Sporting per il primo posto, distante appena 3 punti.

Enrico Graziani, capitano Velinia: «Partita tranquilla diretta dall’arbitro in maniera egregia, le due squadre si sono scontrate a viso aperto in una gara molto corretta dove purtroppo per noi, i nostri avversari hanno avuto la meglio. C è la delusione di non aver concretizzato al meglio le poche occasioni che ci sono capitate per poter pareggiare una partita che alla fine poteva accontentare tutte e due le squadre. Il merito comunque va allo Sporting Corvaro che sono riusciti a sbloccare la gara, confermando il loro buonissimo campionato ed anche a noi che ci abbiamo creduto fino alla fine ma purtroppo non siamo riusciuti a segnare. Volevo nonostante tutto fare i complimenti a tutti per come abbiamo interpretato la partita ma adesso dobbiamo continuare ad allenarci seriamente perché domenica c è una partita importantissima per raggiungere il prima possibile la salvezza».

Eugenio Massimi, centrocampista Sporting Corvaro: «Abbiamo preparato la partita in modo tale da non cadere nella trappola di vedere le rispettive posizioni in classifica. Eravamo consapevoli di affrontare una buona squadra, ben messa in campo, vogliosa di fare punti e che, nonostante la loro posizione, ha sempre ben figurato contro squadre di alta classifica, soprattutto in casa. A questo si sono aggiunte alcune difficoltà dovute al caldo asfissiante di giornata, alle numerose assenze e, purtroppo, anche ad un arbitraggio non proprio all'altezza della situazione in alcuni casi. Nonostante ciò siamo riusciti a sbloccarla e a portare a casa l'intera posta in palio senza subire più di tanto. Adesso mancano 3 partite , il pallone comincia a pesare e le fatiche della stagione iniziano a sentirsi. Abbiamo già sprecato i nostri bonus e per non aver più rimorsi dobbiamo vincerle tutte e sperare in qualche passo falso delle altre su che vanno fortissimo. Mi auguro , come ripeto da settimane, che tutte le squadre onorino fino alla fine il campionato, uno dei più belli e combattuti degli ultimi anni. Alla fine si tireranno le somme e se non dovessimo farcela saremo i primi a fare i complimenti a chi lo vincerà. Siamo 3 squadre in lotta e tutte e 3 meriterebbero la vittoria finale».

Riposa: Monte San Giovanni

Girone D

Forano - Comunale Civitellese 4-1

Uduh, Uduh, Giuliani, Giuliani (F), Peretti (C)

Bene Forano che conferma il terzo posto nel girone D grazie alla netta vittoria nello scontro diretto contro la Civitellese. Doppiette per Uduh e Giuliani in stato di grazia e prestazione convincente di tutta la squadra, con il portiere Mancinelli che salva la porta parando un rigore sull’1-0.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Una grandissima prova, il risultato parla chiaro. Loro sono un’ottima squadra, la classifica parla chiaro, se si trovano in questa posizione a questo punto del campionato non è un caso. Bravi a creare tanto, ci ha salvato il nostro portiere Mancinelli parando un rigore che poteva valere il loro pareggio poco prima dell’intervallo. La partita poteva riaprirsi dopo il loro gol ma siamo stati attenti e concentrati, concludendo alla grande una prestazione convincente».

Classifica Girone C

Montopoli 50

Santa Susanna 49

Sporting Corvaro 47

Poggio Bustone 42

Borgorose 41

Piazza Tevere 39

Torri in Sabina 28

Alto Lazio 27

Atletico Cantalice 25

Monte San Giovanni 23

Velinia 12

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3