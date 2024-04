Prima: Real Gavignano recrimina per l'arbitraggio, rammarico per Cittaducale e Passo Corese. I commenti

RIETI - A due giornate dalla fine, i protagonisti della Prima categoria commentano il fine settimana appena trascorso. Civita Castellana e Palombara continuano a darsi battaglia per il primo posto. Vittoria importante per l’Alba Cittareale. Valle del Salto cade contro la Brictense che aggancia Passo Corese, sconfitto dalla Castelnuovese. Soddisfazione per Casperia, recriminano Gavignano e Ginestra. Cittaducale e Poggio San Lorenzo puntano a chiudere bene la stagione.

Risultati, marcatori e commenti (XXVIII giornata)

Alba Cittareale – Real Gavignano Ponzano 2-1

Diomande, Ciogli (AC), Pennacchini P. (RG)

Cittareale conquista un’altra vittoria importante per allontanarsi dall’ultimo posto. Battuto 2-1 il Real Gavignano Ponzano che recrimina per degli episodi che lasciano gli ospiti in inferiorità numerica.

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Incommentabile una partita condizionata da un assurda decisione arbitrale che decide di cacciare in due minuti un nostro tesserato con due gialli inesistenti il secondo soprattutto, noi abbiamo subito torti, rossi assurdi per tutto il campionato e non abbiamo detto mai nulla ma ieri due gialli da inchiesta»

Brictense – Valle del Salto 2-1

Valle del Salto cade contro la Brictense. Buona gara degli ospiti che non concretizzano però tante occasioni, sfiorano più volte il pareggio nel finale ma non riescono a portare a casa punti. Brictense che raggiunge Passo Corese a quota 14 punti.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Dispiaciuto per il risultato. Abbiamo avuto tante palle gol, soprattutto nella ripresa dove abbiamo giocato praticamente ad una porta sola. Abbiamo sfiorato il pareggio nel finale, conto almeno tre palle gol nitide compresa una all’ultimo secondo sventata dal loro portiere con una grandissima parata. Era una giornata no, dispiace perché stiamo onorando al meglio questo finale di campionato e la società sta dimostrando grande serietà in tutto quello che fa. Proveremo a chiudere bene l’anno».

Casperia – Poggio San Lorenzo 2-1

De Angelis R., Ricci (C), Ciavattieri (P)

Casperia si conferma al quinto posto grazie al successo contro Poggio San Lorenzo. Aspresi avanti 2-0 all’intervallo, ospiti che crescono nella ripresa ma non riescono ad agguantare il pareggio.

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Contento e soddisfatto della prestazione offerta dai ragazzi. Abbiamo provato a cambiare modulo e nonostante non avessimo avuto modo di provarlo tanto in allenamento la squadra ha risposto bene, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa siamo calati, concedendo campo a loro ma difendendo comunque il risultato meritato. Un plauso al direttore di gara che oggi è stato ottimo nella gestione della partita»

Antonio Domenici, allenatore Poggio San Lorenzo: «Una classica gara di fine anno. Loro meglio nel primo tempo, noi siamo cresciuti nella ripresa provando a rimettere in piedi il risultato. Lo sforzo c’è stato. Ci prepariamo alla prossima partita contro Passo Corese consapevoli di poter raggiungere o superare il record di punti della società in Prima categoria»

Civita Castellana – Cittaducale 6-2

Papo, Ferretti

Cittaducale non può nulla contro la capolista Civita Castellana che si conferma al primo posto non fermando la sua corsa.

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «C’è rammarico per la partita perché a casa della prima abbiamo colpito 2 pali sullo 0-0 e fallito un occasione a tu per tu col portiere. Abbiamo preso l’1-0 su nostra disattenzione ma poi a un minuto dalla fine potevamo pareggiare sul capovolgimento di fronte ci siamo fatti gol da soli.

A 15’ dalla fine sul 3-1 non ci e stato dato un rigore solare che poteva riaprire la gara. Comunque complimenti a Civita Castellana e noi pensiamo a chiudere bene questo bel campionato da matricola»

Passo Corese – Castelnuovese 0-3

Passo Corese cade contro la Caselnuovese tra le mura amiche del Di Tommaso. Tante occasioni sciupate dai padroni di casa che scivolano all’ultimo posto.

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Un primo tempo da applausi con tre azioni da gol sciupate, troppe per noi. Nel secondo tempo loro con un rimpallo nella nostra trequarti sono riusciti a trovare un varco nel centro della nostra difesa che si è fatta trovare piatta e da lì ci siamo un po’ sbilanciati. Comunque non si molla, lotteremo fino a finché avremo forze. Arbitraggio come al solito un po’ discutibile, ma purtroppo stando da soli i direttori di gara non possono fare molto»

Città di Fiano – Ginestra 1-1

Falchetti

Pareggio esterno per Ginestra contro la matricola Città di Fiano. Altra buona prestazione della squadra di mister Tulli che non concretizza però in attacco e recrimina per il gol dei padroni di casa.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Una buona prestazione, i ragazzi si stanno allenando bene e i risultati si vedono la domenica al campo. Un’altra gara ben giocata, abbiamo il difetto di segnare troppo poco. Dispiace per il risultato, viziato da una rete in fuorigioco loro non ravvisata dal giovane direttore di gara. Puntiamo a chiudere bene l’anno, continuando con questo spirito. Il gruppo è unito, la realtà è ben seguita in paese e tutto questo può solo che gratificare me e tutti i ragazzi»

Palombara – Castel Madama 3-1

Cann, Taddei, Lucivero (P)

Resta in corsa per il primo posto il Palombara del mister reatino Davide Colantoni. 3-1 in rimonta per i rossoblu che restano a tre punti di distanza dalla capolista Civita Castellana.

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Rispetto alle ultime due prestazioni, abbiamo ritrovato il bel gioco, e creato diverse occasioni, riuscendo a vincere l’ennesima partita che ci permette ancora di restare in scia alla capolista e di continuare a sperare. La partita sin dall’inizio ha assunto un buon ritmo, la squadra avversaria ha raggiunto il vantaggio nei primi minuti grazie ad un calcio di rigore, il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-1 con un calcio di rigore sbagliato da noi intorno al 15 min, e con un sostanziale equilibrio in campo, anche se la partita abbiamo cercato di farla principalmente noi. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e siamo pervenuti al pareggio intorno al 58 min con un gol di testa di Cann. Il gol ci ha ravvivato e dato un’ulteriore spinta portandoci in vantaggio con Taddei al min 79 e poi grazie anche alla superiorità numerica a chiuderla nel finale con il gol di Lucivero. Sono contento principalmente per la vittoria non per niente scontata, contro una squadra forte e organizzata, in grado di mettere in difficoltà chiunque. Inoltre sono felice per la tenuta fisica e psicologica che i ragazzi continuano ad avere».

Castrum Monterotondo – Guidonia 0-2

Classifica

Civita Castellana 74

Palombara 71

Castrum Monterotondo 56

Castelnuovese 50

Guidonia 46

Casperia 46

Valle del Salto 43

Cittaducale 42

Poggio San Lorenzo 34

Castel Madama 34

Città di Fiano 32

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 26

Alba Cittareale 19

Brictense 14

Passo Corese 14