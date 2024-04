Prima: Casperia beffata, Passo Corese e Ginestra recriminano, Valle del Salto punta sui giovani. I commenti

RIETI - Resta tutto in bilico nel campionato di Prima categoria. Il girone B dopo la ventisettesima giornata Civita Castellana e Palombara continuano la lotta a distanza per il primato. Casperia cade nello scontro diretto per il quarto posto e vede Cittaducale avvicinarsi dopo la bella vittoria contro Passo Corese. I coresini vengono scavalcati dall’Alba Cittareale che trova un successo importantissimo in chiave salvezza. Poggio San Lorenzo supera la Brictense. Ginestra è salva matematicamente nonostante la sconfitta a Guidonia. Bella partita al De Amicisi tra Valle del Salto e Castrum Monterotondo che si dividono la posta in palio.

Risultati, marcatori e commenti (XXVII giornata)

Alba Cittareale – Città di Fiano 3-1

Diomande, Ciogli, Ciogli

Vittoria fondamentale per l’Alba Cittareale contro il Città di Fiano. 3-1 che permette ai padroni di casa di mettere margine rispetto all’ultima posizione e di scavalcare il Passo Corese.

Castelnuovese – Casperia 2-1

Bonifazi

Beffa per Casperia che perde lo scontro diretto contro la Castelnuovese all’ultimo respiro. 2-1 il finale per i romani che si confermano al quarto posto. Casperia che resta a quota 43 in quinta posizione.

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Dispiace aver preso gol su palla inattiva dove poi l'arbitro ha fischiato la fine della partita sicuramente se fossimo stati più attenti 10 secondi prima avremmo rimesso il pallone in gioco con rilancio del portiere e non cercare di costruire dal basso a partita praticamente finita. Credo che la partita l’abbiamo giocata alla pari cercando sempre di palleggiare e creare spazi per trovare la soluzione migliore. Credo che il pareggio ci potesse stare specialmente per come avevamo interpretato il secondo tempo dove il caldo è la stanchezza si sono fatti sentire e noi sinceramente siamo stati sempre padroni del gioco se pur non creando tantissimo. Va riconosciuta a mio avviso la qualità e la prova degli avversari che hanno sempre cercato di vincere la partita giocando a viso aperto fino all’intimo secondo. Forse lì dovremmo migliorare perché negli ultimi 10 minuti avevamo spazi dove andar a far male ma non siamo mai riusciti a fare l’ultimo passaggio pulito».

Cittaducale – Passo Corese 4-2

Papò, De Fulgentiis, Gunnella, Mancini (C), Loreti, Alessandroni (P)

Tanti gol al San Francesco per la sfida tutta reatina tra Cittaducale e Passo Corese. 4-2 il finale che premia i padroni di casa ma con i coresini mai domi che accorciano prima sul 2-1 e poi sul 3-2 recriminando qualcosa sulla direzione di gara. Cittaducale resta a ridosso del quinto posto, Passo Corese in piena zona play-out.

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Bella partita nonostante il gran caldo e con soli 13 ragazzi disponibili. Andiamo sul doppio vantaggio ma alla fine del primo tempo accorciano. Nella ripresa torniamo sul doppio vantaggio ma su rigore riaccorciamo ma fortunatamente la chiudiamo allo scadere. Adesso ci aspettano 2 partite veramente impegnative con le prime 2 in classifica ma sperando di recuperare qualche ragazzo ci faremo trovare pronti»

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Partita ben giocata da entrambe le squadre. Siamo sempre riusciti a restare in gara, errori arbitrali determinanti per il risultato. La squadra sta rispondendo per restare viva nella lotta salvezza, continuiamo a lottare. Domenica avremo un’altra bella squadra come la Castelnuovese, spero di recuperare qualche giocatore in settimana, daremo come sempre il massimo. La squadra non molla, siamo vivi»

Poggio San Lorenzo – Brictense 1-0

Rossi

Vittoria di misura del Poggio San Lorenzo contro la Brictense. L’1-0 finale fa contenti Alba Cittareale e Passo Corese che si lasciano la Brictense alle spalle nella lotta per non retrocedere.

Emiliano Chiappalone, vice allenatore Poggio San Lorenzo: «Il caldo ed il campo hanno certamente condizionato la partita, ma le squadre non si sono risparmiate creando tante occasioni, sia noi che la Brictense potevamo sicuramente fare qualche gol in più,ma non abbiamo saputo sfruttare al meglio le varie possibilità che si sono presentate.

Siamo comunque contenti del risultato, altri tre punti che ci avvicinano al nostro secondo obiettivo stagionale. Ottima la prova del nostro portiere che in più di un'occasione ha salvato il risultato»

Real Gavignano Ponzano – Palombara 3-4

Uccellini A., Uccellini A., Uccellini V., Taddei (P), Nocelli, D’Achille, Migliorelli (G)

Ottima prestazione del Real Gavignano Ponzano che mette in difficoltà l’ambizioso Palombara di mister Davide Colantoni. Gli ospiti nella ripresa escono e vanno avanti di due reti, Gavignano non molla fino all’ultimo secondo ma deve arrendersi. Palombara resta a 3 punti dalla vetta.

Andrea Barnabei, centrocampista Real Gavignano Ponzano: «Stiamo onorando il campionato e anche oggi penso che abbiamo fatto un’ottima prestazione. Loro sono una grande squadra e nella ripresa l’hanno dimostrato. Non abbiamo mai mollato, potevamo disunirci dopo il doppio svantaggio ma abbiamo reagito con personalità»

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Gara complicata, sia per il caldo che per il campo. Sono diverse settimane che inseguiamo Civita Castellana e questo ci comporta la spesa di tante energie ma oggi nonostante una prestazione non perfetta siamo riusciti a portare a casa il risultato che in questo momento è la cosa più importante. Mancano tre partite, daremo tutto e ci proveremo fino alla fine»

Guidonia – Ginestra 2-1

Vittori

Buona prova del Ginestra che cade sul campo del Guidonia ma è comunque salvo matematicamente in virtù degli altri risultati. Gara ben giocata dagli ospiti che nel finale cadono contro una squadra ottima e attrezzata.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Una grande prestazione. Sono arrabbiato un po’ per il metro arbitrale completamente cambiato nel finale di gara, con un rigore concesso a loro poi parato dal nostro portiere e per altri episodi nel finale. Siamo comunque salvi con tre giornate d’anticipo, un obiettivo importante è stato raggiunto e questo è il risultato di un ottimo atteggiamento del gruppo che si è sempre allenato con serietà e che ha messo delle basi importanti per il futuro»

Valle del Salto – Castrum Monterotondo 2-2

Ranieri, Ranieri

Bella prestazione del Valle del Salto contro la terza della classe, Castrum Monterotondo. Gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre, divertente e ricca di occasioni da una parte e dall’altra. Un’ottima prova dei padroni di casa che si confermano una squadra di vertice del campionato.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Altra buona prestazione contro una squadra forte e attrezzata. Stiamo dimostrando di avere ottime potenzialità e questo può solo che far piacere. Continuiamo ad allenarci per tirare fuori il nostro meglio in questo finale di campionato. Abbiamo giovani con potenziale, vogliamo creare un gruppo coeso in grado di dire la sua anche nella prossima stagione»

Castel Madama – Civita Castellana 1-2

Classifica

Civita Castellana 71

Palombara 68

Castrum Monterotondo 56

Castelnuovese 47

Guidonia 43

Casperia 43

Valle del Salto 43

Cittaducale 42

Poggio San Lorenzo 34

Castel Madama 34

Città di Fiano 31

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 26

Alba Cittareale 16

Passo Corese 14

Brictense 11