Il Napoli stringe per Osimhen. E Milik prepara i bagagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima il vertice con il ds, poi la cena cone, infine, l'incontro acon. Dopo un veloce ma positivo blitz italiano, Victor Osimhen ha lasciato la Campania per rientrare in Francia. L'attaccante classe '98 è rimasto molto colpito dal progetto del club azzurro e adesso i suoi avvocati stanno studiando il contratto quinquennale, da circa 2,5 milioni di euro a stagione, offerto da De Laurentiis.Parallelamente, la società campana lavora per raggiungere un'intesa con il Lille: si tratta sulla base di 50 milioni di euro, con Ounas possibile contropartita. L'arrivo del nigeriano ( Jovic, primo obiettivo del Milan, è l'alternativa ) allontana sempre di più Milik dal Napoli. L'attaccante polacco è in parola con la Juventus ma il suo entourage resta in contatto anche con l'. Alla ricerca di un goleador, i colchoneros hanno proposto all'ex Ajax un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione.