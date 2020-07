© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenda fitta di impegni per. Dopo gli affari, l’agente torna in Italia per imprimere una svolta al mercato degli altri suoi assistiti:. Il primo piace molto a. Dieci giorni fa c’è stato un incontro tra i bianconeri e la Roma, rappresentata da, ma gli attori della vicenda non sono riusciti a trovare l’accordo. La fase di impasse ha permesso così al club azzurro di rilanciare e intensificare i contatti, dopo le prime, proficue, telefonate di quindici giorni fa. L’obiettivo del club campano era e resta quello di intavolare un affare che ricalchi quellodella scorsa estate. Ma la Roma punta ancora ad incassare circa 30 milioni o comunque a vendere il turco per una cifra vicina alla valutazione fatta dopo la pandemia (prima della crisi, il prezzo richiesto era di 40 milioni). Serviranno quindi più confronti per provare ad arrivare a dama e definire una cessione ritenuta fondamentale per le casse del club giallorosso. Under, da parte sua, si sente ormai quasi un ex. Non ha vissuto bene le bocciature di Fonseca in campionato, anche se continua ad avere il sostegno e l'appoggio dello spogliatoio.Il Napoli resta poi vigile su(alternativo a Osimhen). Il classe '97 è in uscita dale può partire in prestito con un obbligo di riscatto sui 50 milioni di euro. Ma nel suo tour italiano, Ramadani incontrerà pure il Milan. Il club rossonero ha deciso di accelerare in questa fase ed è pronto a strutturare una proposta importante, pur di arrivare in tempi brevi al serbo. Tra gli assistiti del procuratore c’è poi quel Rebic letteralmente esploso nella seconda parte del campionato e in ottimi rapporti con il suo ex partner d’attacco a Francoforte. Sempre la società rossonera ha puntato Milenkovic della Fiorentina., però, è disposto a lasciarlo andare solo con offerte sui 30 milioni.Chiusura su Koulibaly: il difensore del Napoli è particolarmente apprezzato da Manchester City, Liverpool e United. Per cederlo,pretende 70 milioni.