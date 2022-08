Tutti in gol col nuovo schema da calcio d'inizio, palla in rete nel tempo di un TikTok

Nei sette gol rifilati dal Psg al Lille di Paulo Fonseca domenica scorsa, ce n'è uno che ha fatto perdere la testa a tifosi e difensori avversari. È quello firmato da Kylian Mbappé dopo appena 8 secondi dal calcio d'inizio, il più veloce nella storia della Ligue 1, uno dei più bei tentativi riusciti della nuova moda che sta contagiando il calcio europeo. L'allenatore dei parigini, Galtier non ha nascosto la sua soddisfazione, confessando che "Era una combinazione studiata, provata in allenamento". Lo schema del Psg è semplice: Neymar batte palla all'indietro, finta di scattare in avanti per poi tornare e ricevere nuovamente il pallone, toccarlo quanto basta per metterlo sui piedi di Messi che lancia lungo per sfruttare l'attacco in profonfità di Mbappé. Il tutto di prima intenzione. Cinque tocchi e il pallone va in rete, così come il video dell'azione che spopola sul web nelle compilation dei social, fino a diventare un vero e proprio format, e le squadre del continente si sfidano a riproporre la stessa seguenza vincente andando a segno nel tempo di un TikTok.





Così, lunedì è stato il Manchester United a provarci all'inizio del secondo tempo con il Liverpool, senza però riuscire ad esultare. Dopo aver rivisto l'azione in fotocopia, i media inglesi sono andati alla ricerca della paternità della tattica, che sarebbe da attribuire al Bournemouth. Nel dicembre 2021, Dominic Solanke, numero 9 dei rossoneri, aveva sbloccato il parziale della gara contro il Fulham al 46', andando in gol grazie a quei fantastici quattro passaggi. Il merito va all'assistente dell'allenatore Scott Parker, Matt Wells, che all'epoca spiegò l'origine delle sua invenzione, nata dalla volontà di provare a sfruttare gli spazi tra il terzino e il difensore centrale.

La sacaron del medio, 4 pases y golazo de Dominic Solanke para el Bournemouth ante el Fulham.



Así se juega en la Championship (2da de Inglaterra).



pic.twitter.com/JxZcCOFE4l — Nelson Rene (@NelsonReneOk) December 5, 2021

Da allora ci sono stati anche dei tentativi di Real Madrid, Rayo Vallecano e Sparta Rotterdam, ma con poca fortuna. È più facile che i parigini si siano ispirati ad un precedente più recente, quello del Cliftonville, che la settimana scorsa aveva segnato con la stessa sequenza di passaggi. Dopo appena 7,92 secondi era già in vantaggio sui Rangers di Carrick nella Premiership Irlandese, con l'unica differenza che il gol di Ronan Hale è arrivato in rovesciata. L'analista tattico, Damian McAuley, aveva ripescato il video del gol del Bournemouth su TikTok, decidendo di mostrarlo alla squadra appena un'ora prima del calcio d'inizio. Ai giocatori è bastato poco per memorizzare la sequenza di passaggi e riproporla in campo, per poi ripostarla ai propri followers, e gli avversari non l'avrebbero presa benissimo: "Ho sentito uno di loro chiedere ai miei compagni di squadra se potevano toglierlo da TikTok", racconta Hale. C'è chi dopo la figuraccia fatta in campo prova a salvarsi la reputazione. Almeno sui social.