Lo Strasburgo ceduto al proprietario del Chelsea: si allarga la galassia calcistica di Boehly

Lo Strasburgo ha un nuovo presidente, o meglio, dei nuovi proprietari. Quest'oggi Marc Keller, chairman del club francese dal 2012, ha annunciato la vendita del club a una cordata di imprenditori americani chiamata BlueCo. Tra i partner c'è anche Todd Boehly, che nel maggio del 2022 acquistò il Chelsea da Roman Abrahmovic.

La galassia sportiva di Boehly quindi, che comprende anche i Los Angeles Dodgers (MLB) e i Los Angeles Lakers (NBA), si allarga.

E in futuro c'è da aspettarsi anche un'intensa partnership di mercato tra i due club, come spesso accade ad esempio in un altro impero sportivo, quello del Manchester City che, tra le sue tante squadre, controlla anche il Palermo. I nuovi proprietari hanno comunque deciso di dare continuità alla gestione sportiva dello Strasburgo, lasciando Keller come presidente e Loic Desiré come uomo mercato.

Lire le communiqué officiel ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) June 22, 2023

«È un onore per noi far parte di questo club storico», ha scritto BlueCo in un comunicato stampa, «ci impegniamo a preservare l'eredità del Racing e a lavorare a stretto contatto con Marc e il suo team di gestione per continuare l'eccellente lavoro che hanno svolto». Chiaro l'indirizzo che la nuova gestione vuole dare al club: «Questo investimento strategico rafforzerà la nostra presenza nel calcio europeo, insieme alla nostra partecipazione nel Chelsea, che riteniamo creerà enormi opportunità per condividere conoscenze e competenze». E giocatori.